Mal lief die Lernplattform Lernsax für fünf Minuten, dann war sie schon wieder gestört. Viele genervte Schüler, Eltern und Lehrer schrieben heute in Sachsen ihren geballten Frust darüber, dass sie keinen Zugang zu der digitalen Plattform bekamen, auf Twitter nieder, in Foren oder in Mails an MDR SACHSEN. Wie schon am Tag zuvor konnte die Plattform nach Angaben des Kultusministeriums wegen eines Hackerangriffs nicht stabil aufgerufen werden.