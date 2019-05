Tarifabschluss: Mehr Geld für Busfahrer und Fährleute

Die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber des öffentlichen Regionalverkehrs in Sachsen haben sich am Donnerstagabend in Dresden auf einen Tarifabschluss geeinigt. In drei Schritten wird der Stundenlohn für Facharbeiter auf rund 16 Euro pro Stunde angehoben, teilte der Verdi-Verhandlungsführer, Jürgen Becker, auf Nachfrage von MDR Sachsen mit.