Mit mehr als zehn Millionen Euro unterstützt der Bund den Bau neuer Trinkwasserleitungen rings um Kamenz. Die Energie- und Wasserversorgung AG Kamenz (ewag) hat dazu jetzt zwei Förderbescheide erhalten. Das Unternehmen plant insgesamt 20 Kilometer Wasserleitungen neu zu verlegen. Mit dem ersten Spatenstich hat am Dienstag der Bau einer ersten neuen Leitung zwischen dem Wasserwerk Kamenz-Jesau und dem Hochbehälter Skaska in der Gemeinde Oßling begonnen.

Die neuen Versorgungsleitungen seien nötig, um die Lieferung von Trinkwasser aus dem Wasserwerk Schwarze Pumpe zu ersetzen, teilt das sächsische Ministerium für Regionalentwicklung mit. In Schwarze Pumpe an der sächsisch-brandenburgischen Grenze wird seit Anfang 2023 kein Trinkwasser mehr aufbereitet. Das Wasserwerk dort hatte Wasser verarbeitet, das für die Tagebaue in der Lausitz abgepumpt worden war. Mit dem Kohleausstieg fällt diese Quelle weg.