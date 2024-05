Eine pro-palästinensische Gruppe hat am Dienstagnachmittag das Audimax der Universität Leipzig besetzt und Zelte auf dem Innenhof des Hauptcampus aufgeschlagen. Wie die Universität am Dienstag mitteilte, sind etwa 50 bis 60 Protestierende an der Aktion beteiligt. Die Polizei ist nach eigenen Angaben ebenfalls an der Uni, um sich ein Bild von der Situation zu machen.