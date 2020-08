Dr. Carolin Marx: Die Wärmeregulation ist ein ganz wichtiger Punkt im Schlaf, weil wir im Übergang vom Wachzustand bis zum Tiefschlaf ein Grad Körpertemperatur verlieren. Wenn das nicht möglich ist, kommen wir nicht in den Tiefschlaf. Das ist wie ein Uhrwerk, das ineinander greift. Wenn die Umgebungstemperatur zu warm ist, dann kann der Körper nicht mehr richtig runter regulieren. Wenn es zu kalt ist, wenn wir frieren, kann er es auch nicht. Dann will der Körper uns nicht noch mehr abkühlen.

Meine Erfahrung ist, dass viele Patienten im Urlaub anfangs erst recht nicht gut schlafen können. Eben weil sie sich diesen Druck machen, jetzt gut schlafen zu müssen. Am besten ist es, sich abends hinzulegen und neugierig zu beobachten, was passiert denn da. Dann entspanne ich mich automatisch und kann dann auch gut schlafen.

Das kann ich bestätigen. Das ist auch eine der ersten Interventionen, die wir bei unseren Patienten in der Psychotherapie machen, nämlich die sogenannte Bettliegezeit zu verkürzen. Der Körper holt sich immer genau das, was er braucht. Hatte ich am Tag eine hohe körperliche Belastung, dann brauche ich mehr Tiefschlaf. Wenn ich dem Körper die Zeit verknappe, wo er sich das holen kann, dann holt er sich den Tiefschlaf, wenn es geht.

Keine gute Mischung: Nachts schlecht schlafen und früh zeitig aufstehen. Bildrechte: imago/photothek

Ja, das ist eine gute Variante. Es ist so, dass der Schlaf in einer bestimmten Sequenz verläuft: In der ersten Nachthälfte ist mehr Tiefschlaf vorhanden und wenn ich dann wach werde, dann ist es in Ordnung, dann hatte ich ja erstmal den Tiefschlaf. Im Tiefschlaf findet die tiefere Regeneration statt. In den Morgenstunden haben wir eher die leichteren Schlafphasen, die sind auch wichtig, aber eher zur Emotionsregulation und zur Gedächtnisbildung. Das heißt, wenn ich zu kurz geschlafen habe, bin ich auch nicht richtig fit.