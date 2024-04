Ausmisten und aufräumen - das ist schon für Kinder nicht so einfach, und oft fällt es auch Erwachsenen schwer, sich von ihrem Besitz zu trennen. Klar, da wurde ja auch mal Geld für ausgegeben und manchmal hängen Erinnerungen an Dingen, die andere direkt in den Müll befördern würden. Bianka Claus ist Feng-Shui-Beraterin und weiß, wie man Ordnung und Harmonie in den Haushalt bringt.