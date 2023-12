"Ich kann’s kaum erwarten, den MDR SACHSENSPIEGEL zu moderieren", freut sich Julian Mengler auf seine neue Aufgabe: "Ganz persönlich komme ich damit wieder nach Hause und schreibe sogar noch ein bisschen an meiner eigenen Familiengeschichte weiter. Mein Papa ist gebürtiger Dresdner.



Ich selbst habe zwölf Jahre in Sachsen gelebt, dort meine Frau kennengelernt und in Leipzig geheiratet. Wenn ich an Sachsen denke, fühle ich eine tiefe Verbundenheit. In Sachsen ist mir nur Gutes passiert. Für die Moderation des MDR SACHSENSPIEGEL komme ich zurück in meine Wahlheimat und werde Teil eines Spitzenteams vor und hinter den Kulissen. Ich freue mich darauf, wenn wir uns abends um 19 Uhr sehen."