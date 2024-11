Vanessa Voigt, Justus Strelow, Philipp Horn und Danilo Riethmüller stehen im zwölfköpfigen Aufgebot des Deutschen Skiverbandes (DSV) für den Weltcup-Auftakt im finnischen Kontiolathi. Das gab der DSV am Mittwoch (20. November 2024) bekannt.

Die Thüringerin Voigt geht in ihre fünfte Weltcup-Saison. Den letzten Winter hatte sie auf als Gesamt-Achte beendet, es war ihr bestes Karriere-Ergebnis. Dabei gelang der 27-Jährigen im Single-Mixed in Antholz ihr erster Weltcup-Sieg. Den feierte sie im Januar dieses Jahres gemeinsam mit Justus Strelow. Der Dippoldiswalder hatte wie Voigt seinen Platz aufgrund der Leistungen im Vorjahr schon vor den Qualifikationsrennen in Vuokatti (FIN) sicher.