Biathletin Vanessa Voigt fällt für die weiteren Rennen beim Heimweltcup in Oberhof aus. Die Lokalmatadorin ist nach einer Erkältung über die Weihnachtsfeiertage immer noch nicht richtig fit und wird deshalb am Sonntag weder in der Single-Mixed noch in der Mixed-Staffel eingesetzt.

Die 27-Jährige war am Freitag im Sprint nur 68. geworden und hatte damit die Qualifikation für das Verfolgungsrennen am Samstag verpasst. Nach dem Rennen musste sie von Teammitgliedern gestützt in die Umkleidekabine geführt werden. Bildrechte: IMAGO / Funke Foto Services

Voigt zuletzt angeschlagen