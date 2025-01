Perfekte Loipe, ausgelassene Stimmung und gute deutsche Podestchancen: Ex-Biathlet Erik Lesser freut sich auf das am Donnerstag (9. Januar) in Oberhof beginnende Biathlon-Jahr 2025.

Aus sportlicher Sicht glaubt der mehrfache WM- und Olympia-Medaillengewinner daran, dass Franziska Preuß an ihre Erfolge des ersten Biathlon-Trimesters anknüpfen kann. Außerdem setzt der mittlerweile 36-Jährige auf Männer-Erfolge mit der Staffel. Zur Leistung von Weltcupspitzenreiterin Preuß, die in diesem Winter bereits siebenmal aufs Podest lief und die Gesamtwertung anführt, sagt Lesser: "Ich denke, dass sie weiter das Zeug hat, an den Erfolgen anzuknüpfen. Ich glaube fest daran, dass Franzi weiter ihre Form zeigt wie vor Weihnachten."

Bei den deutschen Männern setzt Leser auf Erfolge in der Single-Mixed-Staffel und der Mixed-Staffel. "Die haben alle mehr drauf", weiß der Thüringer über die Leistungsstärke von Philipp Nawrath, Philipp Horn oder Danilo Riethmüller. „Mir und sicher auch den Trainern fehlt die Kontinuität, ein ganzes Wochenende mal eine gute Leistung abzurufen. Da bin ich guter Dinge, dass die Jungs das jetzt hinkriegen. Vor allem in den Staffeln, sich endlich wieder gemeinschaftlich zusammenzuraufen und aufs Podium zu laufen.“

Der Weltcup in Oberhof beginnt am Donnerstag (9. Januar 2025, 14.20 Uhr) mit einem Sprint der Frauen, Freitag (10. Januar 2025, 14.20 Uhr) steht der Sprint der Frauen an. Samstag (11. Januar 2025) laufen erst die Frauen (12.30 Uhr) und dann die Männer (14.45 Uhr) die Verfolgungsrennen. Zum Abschluss am Sonntag (12. Januar) stehen dann die Single-Mixed-Staffel (12.20 Uhr) und die Mixed-Staffel (14.30 Uhr) auf dem Programm.