BSD-Präsident Thomas Schwab hat veranlasst, dass Simon Wulff eine Liste aller Nahrungsmittel erstellt, die er beim Weltcup in Altenberg eingenommen hat. So will der BSD der verbotenen Substanz auf die Spur kommen.

Galley: "Er wurde am 1. Januar 2001 in Dresden geboren, war 17 Jahre lang Leichtathlet. Beim ausverkauften Goldenen Oval in Dresden im November 2024 ist er die 100 Meter in 10,06 Sekunden gelaufen und hat sich damit auf Platz 4 der ewigen deutschten Rangliste katapultiert. Die mediale Begleitung war sehr umfangreich.