Unter den Augen von ehemaligen Weltrekordhaltern wie Weitspringerin Heike Drechsler oder Sprinterin Marlies Göhr wurde das Stadion am Freitagabend (30. August) feierlich eröffnet. Kurz nach dem Festakt wurde es sportlich und das Oval stand im Zeichen von Höher, Schneller, Weiter. Auf der neuen Laufbahn purzelten so einige persönliche Bestmarken und Meetingrekorde. Besonders die Lokalmatadore zeigten sich top motiviert in der hochmodernen Arena im Ostragehege.

Der erste Sieg im neuen Heinz-Steyer-Stadion ging nach Hessen. Elena Kelety vom Königsteiner LV drehte die Stadionrunde über 400 Meter Hürden in persönlicher Bestleistung (54,86 Sekunden) als Schnellste. Es folgte der 3000 Meter Hindernislauf und hier trug sich mit Karl Bebendorf ein Mitglied des Heimvereins der neuen Sportstätte vom Dresdner SC in die Siegerliste ein. 8:21,94 Minuten brauchte der 28-jährige Dresdner für die Strecke und verwies die internationale Konkurrenz auf die Plätze. "Jetzt ist die große Blase der Aufregung geplatzt, jetzt kann ich mit euch allen zusammen feiern", freute Bebendorf sich am Stadionmikrofon in seinem neuen Wohnzimmer. "Ich bin so froh, dass mich der Zufall trifft, dass genau in meiner besten Zeit hier das Stadion vor meine Haustür gepflanzt zu bekommen. Das muss Magie sein", zeigte sich der fünffache deutsche Meister überwältigt. Mit Robin Müller vom Top Team Thüringen, der in 8:42,97 Minuten einen eigenen Bestwert aufstellte, kam auf Rang sieben ebenfalls ein Sportler aus Mitteldeutschland unter die besten Zehn.