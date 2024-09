Vom 31 Juli bis 3. August finden in Dresden die "Finals 2025" statt. Olympiasieger Liebscher-Lucz und Olympiasieger Lührs freuen sich schon auf die Deutschen Meisterschaften in zahlreichen Sportarten. "Die Finals in Dresden sind für mich Emotion pur", so der 31-jährige Dresdner Liebscher-Lucz: "In meiner Heimatstadt paddeln, einen Wettkampf zu haben an meinem Geburtstag, vielleicht noch meinen 20. Deutschen Meistertitel zu erringen und mich vor so einer schönen Kulisse sich zu präsentieren. Da freue ich mich ganz besonders."