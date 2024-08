Sportlerinnen und Sportlern steht nun eine moderne Multifunktionsarena für Training und Wettkämpfe zur Verfügung. "Ich freue mich, zur Eröffnung zu zeigen, wie vielfältig dieses Stadion genutzt werden wird. Zwar steht die Leichtathletik im Vordergrund, doch wir zeigen auch: Frauenfußball in Dresden gewinnt an Bedeutung und wird hier auch repräsentiert", berichtet Hartmann.

Auch der 22-Jahre alte Sprinter Marius Gropp freut sich auf die Wiedereröffnung. MDR SACHSEN sagte er: "Ich erwarte, dass wir als Dresden zeigen, was wir für eine Sportstadt sind. Wir haben jetzt ein Stadion geschaffen, wo internationale Wettkämpfe jeglicher Art stattfinden können. Dass wir ein Stadion mit 10.000 Plätzen füllen, was in den vergangenen deutschen Meisterschaften nie der Fall war. Das haben nicht viele Städte." Der Sportler erhofft sich von dem neuen Stadion auch in Kontakt mit neuen, sportinteressierten Familien zu kommen und so Nachwuchssportlerinnen und -sportler zu erreichen.