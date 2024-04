Das Dresdner Heinz-Steyer-Stadion soll nach Um- und Ausbau am 30. August 2024 mit einem internationalen Leichtathletik-Meeting eröffnet werden. Es soll an die Tradition des "Goldenen Ovals" in den 1980er-Jahren anknüpfen und als Teil der World Athletics Continental Tour auch Athleten aus dem Ausland präsentieren, teilte die Stadt am Donnerstag (18. April 2024) mit. Nach gut zwei Jahren Bauzeit befindet sich das Projekt auf der Zielgeraden. Aktuell wird die Tartanbahn aufgebracht. Mit dem Steyer-Stadion biete man beste Trainings- und Wettkampfbedingungen für den Spitzen-, Vereins- und Freizeitsport, betonte Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP): "Damit können in Dresden wieder große Sportevents, nationale und internationale Wettkämpfe auf höchstem Niveau stattfinden."