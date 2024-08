Über dem Eingang des neuen Heinz-Steyer-Stadions in Dresden leuchtet ab sofort eine LED-Anzeige. Nach Angaben der Stadtverwaltung kann sie Grafiken, Animationen und Bewegtbilder darstellen. Die mehr als 18 Meter lange Anzeige kostete rund 62.000 Euro. Außerdem soll sie an die alte historische Anzeigentafel erinnern, die jetzt die Technischen Sammlungen Dresden aufbewahren.

Das Heinz-Steyer-Stadion wird am 30. August von Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP) offiziell wiedereröffnet. Die Zeremonie ist dabei laut Stadt gleichzeitig Auftakt für ein internationales Leichtathletik-Meeting. Es knüpft demnach an die Tradition des Goldenen Ovals an, das von 1984 bis 1989 im Heinz-Steyer-Stadion ausgetragen wurde. Die Veranstaltung soll als Test für die Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften 2025 dienen, für die Dresden Gastgeberstadt sein wird.