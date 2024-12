Das Gold von Paris war der Höhepunkt einer Entwicklung, die sich in den vergangenen Jahren angedeutet hatte. 2021 in Tokio schied Märtens noch in den Vorläufen aus. 2022 holte er dann schon WM-Silber und den EM-Titel auf dieser Strecke, zudem zweimal WM-Bronze, 2023 und 2024. "Für den Sport muss man so viel opfern. Das ist der verdiente Lohn", sagte Märtens. Bei der Siegerehrung flossen bei dem Schwimmer aus Magdeburg die Tränen, der Druck fiel ab. "Es war so schön, es hat einmal alles gekribbelt. Da kommen einem so viele Gedanken, so viele Gefühle, so viele Personen in den Kopf, die mich über die Jahre begleitet haben."