59,59 Meter im letzten Versuch – der Jubel bei Alyssa John war groß. Persönliche Bestleistung für die Speerwerferin des SC Magdeburg und die Führung. Vor ihrem letzten Wurf lag die 21-Jährige noch auf Rang sechs, hatte mit den Medaillen nichts zu tun. Dann kam das Statement gegen die Konkurrenz und das lange Warten, ob es für die Meisterschaft und damit auch für Olympia reichen würde. Die Norm für die Spiele in Paris liegt bei 64 Metern, doch als die beste Deutsche bei den Meisterschaften in Braunschweig hätte sie trotzdem das Ticket buchen können. Dann trat Christin Hussong, Europameisterin von 2018, zum letzten Versuch an und schleuderte den Speer auf 60,53 Meter. Für die 30-Jährige aus Zweibrücken war es damit der fünfte nationale Titel. Die Pfälzerin umarmte die Magdeburgerin, die ihren zweiten Platz frenetisch feierte, statt sich über das verpasste Gold zu ärgern.