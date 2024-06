Der Dresdner Hindernisläufer Karl Bebendorf ist bei der Leichtathletik-EM in Rom zu Bronze gerannt. Ein toller Schlussspurt bei den 3.000 Metern sicherte dem Athleten des Dresdner SC den Platz auf dem Podium. Mit seiner neuen Bestzeit von 8:14,41 Minuten lag er nur knapp hinter dem neuen Europameister Alexis Miellet (8:14,01) und Djilali Bedrani (8:14,36) aus Frankreich. Der 28-jährige Sachse hielt sich lange im Verfolgerfeld und lief in der letzten Runde dann noch an einigen Konkurrenten vorbei. Der Deutsche Meister, der 2022 in München EM-Vierter geworden war, sicherte sich mit der Zeit auch das Olympia-Ticket für Paris.