Leichtathletik Zwei Weltmeister beim Meeting der Werfer in Halle

Das Leichtathletik-Meeting "Hallesche Werfertage" kann drei Wochen vor der Austragung der 49. Auflage zwei Weltmeister-Zusagen vermelden. So wird die Amerikanerin Chase Jackson an den Start gehen.

In Hammerwurf-Weltmeister Ethan Katzberg kommt ebenfalls ein Hochkaräter zum Meeting am 25. und 26. Mai in Halle. Der Kanadier wurde im Vorjahr mit nur 21 Jahren mit 81,25 Metern Weltmeister in Budapest. In diesem Jahr ließ er den Hammer schon auf 84,38 Meter fliegen - eine Weite, die seit 2008 nicht mehr erreicht wurde.