Die Athleten können sich in jedem Fall auf perfekte Bedingungen vor Ort einstellen. "Wir haben in den letzten Wochen jede kalte Nacht genutzt, um technischen Schnee zu erzeugen und so die Veranstaltung abzusichern", sagte Alexander Ziron, Geschäftsführer des VSC Klingenthal. Letztlich wurde sogar zu viel Schnee produziert. "Aber nunmehr steht die Schanze in einem ausgezeichneten Zustand und wir sind auch mit der Qualität der Laufstrecke zufrieden."

Insgesamt stehen in Klingenthal fünf Wettbewerbe auf dem Programm. Den Auftakt machen die Nordischen Kombinierer am Freitag (10. Januar) im Individual-Compact-Format (11 Uhr und 14:45 Uhr im Livestream), bei dem die Athleten nach dem Springen in fixierten Zeitabständen in den Langlauf starten. Am Samstag und am Sonntag (je 10 Uhr und 14 Uhr im Livestream) steht dann jeweils ein klassischer Gundersen-Wettkampf über 10 Kilometer an. Die Skispringer sind am Samstag (17 Uhr im Livestream) und Sonntag (16 Uhr im Livestream) im Einzel gefordert.