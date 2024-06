Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) hat einen Monat vor Beginn der Olympischen Spiele in Paris 101 weitere Sportlerinnen und Sportler nominiert. Die Athletinnen und Athleten kommen aus 13 Sportarten, wie der DOSB am Mittwoch (26. Juni 2024) nach der dritten Nominierungssitzung mitteilte. Zum Aufgebot zählen nun inzwischen mehr als 160 Sportler inklusive Ersatzathleten.

Im Aufgebot stehen mit den Kanuten Tom Liebscher-Lucz (Dresden) und Peter Kretschmer (Leipzig), der Bogenschützin Michelle Kroppen (Jena) und Ruderer Max Appel (Magdeburg) auch vier Sportlerinnen und Sportler aus Mitteldeutschland. Liebscher-Lucz peilt im Kajak-Vierer nach 2016 und 2021 sein drittes Olympisches Gold an. Kretschmer kann sich im Zweier-Canadier nach dem Sieg in London 2012 Hoffnung auf seine zweite Goldmedaille machen. Bogenschützin Kroppen hatte 2021 in Tokio mit der Mannschaft Bronze gewonnen.