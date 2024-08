Dass die Bereitschaft zur Austragung des Sport-Spektakel auch in der Politik vorhanden ist, stellte zuletzt Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) klar. Mit ihrer Unterschrift unter die Grundlagenvereinbarung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den an einer Bewerbung interessierten Bundesländern und Städten öffnete sie die Tür für die Bewerbung für die Sommerspiele 2040.

"Wir wollen wieder ein Heimspiel für unsere deutschen Athletinnen und Athleten. Die Bundesregierung steht geschlossen hinter einer neuen deutschen Bewerbung für die Olympischen und Paralympischen Spiele", sagte Faeser in Paris.

Doch die Beziehung von Olympia und Deutschland ist eine schwierige. In der jüngeren Vergangenheit gab es seit 1986 bereits sieben gescheiterte Bewerbungsversuche. Mit großem medialem Echo wurden die Widerstände zu den Winterspielen 2022 in München und den Sommerspielen 2024 in Hamburg begleitet.