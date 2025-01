Radsport Ex-Rennfahrerin Kupfernagel appelliert für mehr Rücksicht

"Ich war erstmal schockiert, ich bin auch häufig auf Mallorca. Solche Unfälle sind immer unnötig. Dass es nach all den Jahren immer noch passiert, ist sehr, sehr schade", erklärte Hanka Kupfernagel im Gespräch mit SPORT IM OSTEN am Mittwoch (29. Januar 2025) mit Blick auf die Geschehnisse vom Montag. Auf der Baleareninsel war ein 89-Jähriger mit seinem Auto in einer Trainingsgruppe der deutschen Bahnrad-Nationalmannschaft gefahren und hatte sechs Sportler verletzt, zwei von ihnen schwer. In Lebensgefahr schwebte niemand, der Leipziger Profi Bruno Keßler konnte das Krankenhaus sogar schon wieder verlassen.

Kupfernagel: "Müssen gegenseitigen Respekt haben"

Gerade jetzt am Anfang der Saison, wo viele Mannschaften in Trainingscamps in wärmere Gebiete wie Spanien oder Kroatien reisen, gilt besondere Aufmerksamkeit. "Fahrt kompakt in der Gruppe, haltet euch rechts und rechnet einfach mit der Dummheit der anderen", gibt Kupfernagel den Fahrradfahrern mit auf den Weg. Sie selbst sollen aber auch Rücksicht auf die anderen Teilnehmer im Straßenverkehr nehmen. "Wir müssen miteinander klarkommen und gegenseitigen Respekt haben", fordert die heute 50-Jährige, die in ihrer Karriere acht Mal Weltmeisterin in verschiedenen Disziplinen wie Querfeldeinrennen oder beim Einzelzeitfahren auf der Straße wurde.