Mischa Bredewold hat am Samstag die fünfte Etappe der Thüringen Ladies Tour gewonnen. Die Niederländerin vom Team SD Worx-Protime setzte sich im Einzelzeitfahren über 31,5 Kilometer rund um Altenburg in 43:04 Minuten durch. Bei ihrem ersten Einzelzeitfahrt-Sieg als Profi verwies die Straßen-Europameisterin die Australierin Brodie Chapman (Lidl-Trek) und Christina Schweinberger (Österreich/Fenix-Deceuninck) mit 11 beziehungsweise 22 Sekunden Vorsprung auf die Plätze. Es war das erste Einzelzeitfahren bei der Thüringen-Tour seit 2019.

Platz vier ging an die Amerikanerin Ruth Winder. Die 30-Jährige vom Team Human Powered Health hatte 24 Sekunden Rückstand auf die Siegerin und übernahm vor der letzten Etappe der Tour das Gelbe Trikot der Spitzenreiterin vor Bredewold. Die bisherige Gesamtführende, Margit Vanpachtenbeke (Belgien/Womens Pro CT), büßte über vier Minuten ein und fiel weit zurück.

Pech hatte die deutsche Zeitfahr-Meisterin Mieke Kröger. Die deutsche Auswahlfahrerin lag gut im Rennen, als ihr in der letzten Kurve auf Kopfsteinpflaster die Kette vom Rad sprang. Rennend, das Rad schiebend, überquerte sie die Ziellinie, schaffte es aber nicht mehr unter die besten Zehn.

Nach der Generalprobe für das olympische Zeitfahren steht am morgigen Sonntag (30. Juni 2024, ab 14:00 Uhr live im Stream bei Sport im Osten) die letzte Etappe der Tour an. Rund um Schmalkalden durchqueren die Fahrerinnen Oberhof, Zella-Mehlis und Meiningen. Es wird also bergig auf dem letzten Teilstück über 105,4 Kilometer, auf denen es im Gesamtklassement noch einmal spannend werden wird.