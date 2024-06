Bildrechte: MDR

Den zweiten Platz holte die Kanadierin Maggie Coles-Lyster vor der Niederländerin Lucinda Brand. Mit nur drei Sekunden Rückstand auf Rang sieben überquerte Ruth Winder die Ziellinie, die damit ihre Gesamtführung verteidigte und sich über ihren hart erarbeiteten Sieg freute: "Es war eine wirklich schwere Etappe. An Talent mangelt es bei diesem Radrennen nicht. Es war eine Freude, gegen diese wirklich starken Fahrerinnen anzutreten. Sie haben es mir sehr schwer gemacht, aber es würde nicht so viel Spaß machen, wenn es einfach wäre." Rückhalt habe ihr das Team gegeben. "Ich habe Energie gespart, wo es ging und wusste, dass meine Teamkolleginnen nicht weit von mir entfernt war", so die 30-Jährige. Letztendlich sei es "unglaublich, die Tour im Gelben Trikot zu beenden."