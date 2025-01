Taubitz fuhr in beiden Durchgängen des Heim-Weltcups, der im sogenannten Race-in-Race-Modus als Europameisterschaft gewertet wird, Bahnrekord und enteilte somit der Zweiten Madeleine Egle (Österreich) um 0,198 Sekunden. Die Sächsin wurde im Ziel von ihren deutschen Teamkameraden beglückwünscht, die es alle in die Top Ten schafften: Merle Fräbel (+0,540) und Anna Berreiter (+0,588) belegten die Plätze fünf und sechs, Melina Fischer (+0,836) wurde Neunte.

Das Duo Tobias Wendl und Tobias Arlt hat sich in Winterberg ebenfalls EM-Gold gesichert. Auch den sechsmaligen Olympiasiegeren gelang im Doppelsitzer ein Streckenrekord. Es war der 55. Weltcupsieg für die Beiden, die damit den bisherigen Rekord von Toni Eggert und Sascha Benecken (54) überbieten konnten. Der Sieg "fühlt sich an wie der erste. Wir haben mega viel Spaß gehabt heute", sagte Wendl: "Wir haben Nerven bewiesen im zweiten Durchgang." 2024 hatte das Duo in Innsbruck-Igls noch EM-Bronze geholt.