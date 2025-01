Mit gebrochenem Fuß hat Weltmeister Max Langenhan bei den Rennrodel-Europameisterschaften Silber im Einsitzer gewonnen. Der Weltcup-Gesamtsieger lag nach den beiden Läufen im Winterberger Eiskanal 0,055 Sekunden hinter Titelverteidiger Jonas Müller aus Österreich. Dritter wurde in Nico Gleirscher ein weiterer Österreicher (+0,101 Sekunden). Der dreimalige Olympiasieger Felix Loch beendete den Wettbewerb als Fünfter, Timon Grancagnolo wurde Zehnter.

"Sehr unzufrieden" zeigte sich Weltmeister Langenhan dennoch am ARD-Mikrofon: "Nur fünf Hundertstel Rückstand mit den Riesenfehlern ist eigentlich okay. Aber mich ärgert es natürlich, dass ich es nicht hinkriege." Er fahre trotz der Verletzung, da es auf die WM zugehe, es um den Gesamtweltcup gehe - "und deswegen kann man darüber hinweg sehen."

Kurz vor Weihnachten hatte sich Langenhan beim Training in Altenberg den Mittelfuß gebrochen. Trotzdem gewann der 25 Jahre alte Sportsoldat sogar das vergangene Weltcup-Rennen. In der Weltcup-Gesamtwertung holte Langenhan aber auf und steht nun punktgleich mit Gleirscher an der Spitze.