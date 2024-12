Bei großen Titelkämpfen wie den Olympischen Spielen, bei denen Wellbrock in diesem Sommer in Paris weit hinter den Erwartunge und ohne Medaille blieb, finden normalerweise erst Vorläufe statt, in denen sich die Sportler für ein Finale qualifizieren können. Bei der aktuellen WM auf der 25-Meter-Bahn ist das anders. Das Rennen wurde direkt als Entscheidung in mehreren Zeitläufen ausgetragen. Weil Wellbrock zuletzt keine Kurzbahnrennen geschwommen ist und daher keine schnelle Meldezeit vorweisen konnte, war er bereits am Dienstagvormittag gefordert und schlug nach 14:17,27 Minute an. Der schnellste Lauf mit Jaouadi sowie Bronzegewinner Kuzey Tuncelli (TUR/14:20,64min) fand dabei erst im Finalabschnitt am Abend statt.