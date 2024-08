In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt soll das erste Schwimmzentrum in Deutschland für alle Kaderathleten des Deutschen Schwimm-Verbandes (DSV) entstehen. Es soll auch ein zentraler Anlaufpunkt für alle Leistungssportlerinnen und Leistungssportler sein – etwa für Lehrgänge und Trainingslager. Wie an anderen Bundesstützpunkten müssen sich auch die Athletinnen und Athleten in Magdeburg die Schwimmhallen bislang mit der Öffentlichkeit teilen. Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) hatte das Zentrum gegenüber der Deutschen Presse-Agentur als "echten Mehrwert für den Schwimmsport in Deutschland" bezeichnet.