Die siebenfache Weltmeisterin Tina Hermann beendete ihre Karriere und ist nicht mehr am Start. Dennoch hofft Bundestrainer Christian Baude auf Top-Platzierungen in diesem Winter: "Ich denke, dass wir mit Susi Kreher, Hannah Neise und Jacqueline Pfeifer drei sehr erfahrene und ebenfalls sehr erfolgreiche Sportlerinnen haben, die auf jeden Fall auch die Möglichkeiten besitzen, bei jedem Weltcup-Rennen aufs Podest zu fahren." In Pyeongchang verhinderte auch die Bahn bessere Platzierungen.

Nach den Frauen gehen die Männer auf der Olympiabahn in Pyeongchang (Südkorea) bäuchlings in die Eisrinne. Nach einer schwächeren Saison hofft Ex-Weltmeister Axel Jungk vom BSC Sachsen Oberbärenburg das es in diesem Jahr besser läuft. "Ich will einfach wieder näher an die Weltspitze rankommen. Letztes Jahr war schon eine sehr schwere Saison für mich mit vielen Plätzen außerhalb der Top 10. Das ist nicht mein Anspruch."