Auf der Bahn in Pyeongchang landete Leipold am Sonntag (17. November) nur auf dem zehnten Platz, Susanne Kreher musste sich nach einem misslungenen ersten Durchgang mit Platz 15 zufrieden geben.

Nach den Frauen stürzen sich die Männer wie schon am Samstag in die Eisrinne. Nach seinem Auftaktsieg will Christopher Grotheer heute nachlegen. Der gebürtige Wernigeröder war beim ersten Rennen des Winters der überragende Athlet und hatte richtig Spaß: "Das war sehr aufregend. Der erste Lauf war richtig gut, im zweiten war die Bahn deutlich langsamer, da durfte man sich keinen Fehler erlauben. Ich bin sehr froh, dass alles geklappt hat."