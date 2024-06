Den FIBA Europe Cup Pokal haben die Niners Chemnitz schon gewonnen, in dieser Saison geht’s noch eine Stufe höher. Das Team von Chefcoach Rodrigo Pastore stellt sich erstmals in der Champions League der internationalen Konkurrenz.

Am Mittwoch (26. Juni 2024) wurden in Genf die Gruppen in der Königsklasse ausgelost. Die Niners treffen in Gruppe G auf den italienischen Verein Bertram Derthona Tortona, Baxi Manresa aus Spanien und einen Qualifikanten, der im Vorfeld noch ausgespielt wird. Die erste Champions-League-Partie für die Chemnitzer startet am 1./2. Oktober dieses Jahres.