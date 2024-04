"Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was für ein Spiel. Wir haben Schwierigkeiten gehabt, aber wir fanden unseren Weg. Das ist das Herz der Mannschaft", so Pastore. Und bereits am Samstag geht es in der BBL weiter mit einem Auswärtsspiel in Ludwigsburg. Und das mit Vollgas, denn, so der Coach: "Es ist noch nicht vorbei".