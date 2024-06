"Respekt an uns, Respekt an Alba, ich hoffe, dass sie jetzt auch den Titel holen", gab Richter den Berlinern noch mit auf den Weg. Alba muss im Finale, das bereits am Samstag beginnt, gegen Bayern München ran. Die Bayern sind großer Favorit, weil sie ausgeruht sind, weil sie die Hauptrunde als Tabellenführer beendeten und weil sie anders als Alba aktuell keine Verletzungssorgen haben.

Und die Niners? Die können stolz sein auf die vergangene Saison und die vielen Erfolge. Das sahen auch die 500 nach Berlin mitgereisten Fans so, die ihre Mannschaft noch minutenlang nach dem Abpfiff feierten. Ein Sonderlob ging daher von Kapitän Richter an die Anhänger: "Wahnsinn, was unsere Fans heute für einen Support geliefert haben. Schon die ganze Saison, und ohne unsere Fans wären wir nicht so weit gekommen."