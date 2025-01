Miller, der bereits in Weißenfels angekommen ist, soll nach Vereinsangaben am kommenden Samstag (25. Januar) zum Rückrundenauftakt der Wölfe in Göttingen seine Premiere feiern. Erst am vergangenen Wochenende waren beide Teams in der Weißenfelser Stadthalle zum Abschluss der Hinrunde aufeinandergetroffen. Der MBC behielt dabei nach dramatischem Finish per Dunk von Ty Brewer in letzter Sekunde knapp mit 93:91 die Oberhand. Das aktuell auf Rang neun um einen Playoff-Platz kämpfende Team von Cheftrainer Janis Gailitis hatte zuvor drei Mal in Serie verloren.