Nach drei Pflichtspielniederlagen in Folge stellten die Hallenserinnen bereits im ersten Viertel die Weichen für den ersten Sieg des Jahres, führten mit 17:9. Göttingen verkürzte in einem punktreichen zweiten Abschnitt. Vor dem letzten Viertel führte der MBC mit 62:49 und baute diesen Vorsprung gar auf 18 Zähler aus (67:49). Headcoach Timur Topal zeigte sich nach dem achten Saisonsieg seines Teams zufrieden: "Der Sieg heute hat sehr gutgetan. Die Stimmung in der Halle war klasse und wir haben ein solides Spiel gezeigt. Hervorheben möchte ich Dominika Fiszer (elf Assists) mit ihren Führungsqualitäten, Anna Alborova (16 Punkte), die ihren Aufwärtstrend bestätigt hat, und River Baldwin (25 Punkte, 17 Rebounds), die immer besser ihren Rhythmus findet und ein riesiges Spiel abgeliefert hat. Auch Krystal Freeman (acht Zähler und sieben Rebounds hat ein gutes Debüt gegeben."