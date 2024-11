Angesichts des aktuellen Laufs könnte man annehmen, dass die anstehende Länderspielpause den Wölfen ungelegen kommt. Doch Geissler sieht darin auch einen Vorteil: Es könne durchaus erfolgsfördernd sein, "dass man dem Körper eine kleine Pause gibt", bevor in 14 Tagen das nächste Pflichtspiel in Braunschweig ansteht. Dort strebt der MBC "ganz klar den siebten Sieg" an, um den Schwung mit ins Pokal-Viertelfinale zu nehmen. Mit einem Sieg gegen Heidelberg möchte der MBC seinem Traum von der erstmaligen Teilnahme am Final Four ein Stück näher kommen.