Viel Erfahrung für den MBC: Mit der am Donnerstag (25. Juli 2024) verkündeten Verpflichtung von Tyren Johnson wurde beim Klub aus Weißenfels ein weiteres Puzzleteil für den Kader gefunden. Der 36-Jährige kommt vom französischen Meisterschaftselften SLUC Nancy und erhält einen Ein-Jahres-Vertrag.

MBC-Trainer Janis Gailitis ist angesichts der Neuverpflichtung voller Freude und nennt Johnson einen "leidenschaftlichen und erfahrenen Winnertyp", der wesentlich zur Teammentalität beitragen werde. Der 2,02-Meter-Mann, der mit der Rückennummer 2 in die neue Spielzeit gehen wird, verfügt über geballte Erfahrung im Basketball-Geschäft. So spielt Johnson, der aus einem Vorort von New Orleans (USA) stammt, bereits seit 2010 auf Profi-Niveau.