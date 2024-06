Nach Spencer Reaves, dem ukrainischen Nationalspieler Ivan Tkachenko sowie Rückkehrer Aleksa Kovacevic hat der Syntainics MBC den nunmehr vierten Neuzugang für die kommende Saison in der Basketball-Bundesliga verpflichtet. Wie die Weißenfelser am Dienstag (11. Juni) bekanntgaben, wechselt der flexibel im Aufbau und auf dem Flügel einsetzbare Akeem Vargas von Ligakonkurrent MLP Heidelberg in den Wolfsbau. Vargas erhält einen bis 2026 gültigen Zweijahresvertrag.