Richter: "96 Punkte von Berlin sind zu viel"

"Wir haben defensiv zu viel zugelassen. 96 Punkte von Berlin ist zu viel, da kannst du nur schwer gewinnen", ärgerte sich Niners-Kapitän Jonas Richter nach dem Spiel am Mikrofon von SPORT IM OSTEN. "Wir haben am Ende ein bisschen unkonzentriert verteidigt", erklärte der 26-Jährige die Niederlage: "Gerade im letzten Viertel haben wir einige freie Würfe zugelassen und uns offensiv nicht mehrt gut gerebounded", so die Analyse des 2,07-Meter-Mannes. Bildrechte: IMAGO / Andreas Beil

Brown und Hermannson ziehen Niners den Zahn

Chemnitz wurde am Dienstag lange von der wieder herausragenden Stimmung der 5.100 Fans in der ausverkauften Halle getragen. Auch ohne Topscorer Kevin Yebo, der nach einem disqualifizierenden Foul von Sonntag zuschauen musste, konnte Chemnitz sein Team-Basketball entfalten und Alba entscheidend stören. Das änderte sich schon im dritten Viertel. Chemnitz ließ nun immer wieder Punkte zu, vor allem der US-Amerikaner Sterling Brown (25 Punkte) und der Isländer Martin Hermannsson (19 Punkte) drehten die Partie für Alba.

Delow: "Besser mit Emotionen umgegangen"

Während Chemnitz beim Sieg im dritten Spiel in fast allen Statistiken vorn lag, entschieden die Berliner das vierte Spiel mit einer deutlich besseren Dreierquote (50 % vs. 32 %) und durch bessere Reboundarbeit (43:26), vor allem bei den defensiven Rebounds (28:15). "Wir haben an uns geglaubt. Wir haben Charakter gezeigt", sagte Berlins Malte Delow nach dem Spiel: "In solchen Spielen ist klar, dass Emotionen dabei sind. Wir sind damit besser umgegangen."

Entscheidung am Donnerstag

Um Emotionskontrolle und Konzentration dürfte es auch am Donnerstag (6. Juni 2024, 18.30 Uhr im Live-Ticker und komplett hören in der SPORT IM OSTEN-App) im entscheidenden fünften Spiel zwischen Alba und den Niners gehen. Schon am Donnerstag. Das ist gut, so Jonas Richter. Denn so habe man "nicht viel Zeit über die Niederlage nachzudenken." Trotzdem könne man aus der Niederlage auch positive Dinge mitnehmen. Zum Beispiel, "Dass wir über drei Viertel sehr guten Basketball gespielt und vor allem defensiv einen überragenden Job gemacht haben."