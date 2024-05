Die Korbjäger der Niners Chemnitz haben in dieser Saison erstmals Alba Berlin bezwingen können. Die Sachsen behielten am Dienstag im ersten Playoff-Halbfinalspiel in der Serie "Best of Five" gegen die Albatrosse mit 93:82 (44:32) die Oberhand. Den größten Anteil am Erfolg hatten. Kevin Yebo (23), Kaza Kajami-Keane (16), Jeff Garrett, Jonas Richter (je 13) und Ousman Krubally (10). Für die Hausherren erzielten Sterling Brown (24), Johannes Thiemann (23) und Martin Hermansson (10) die meisten Punkte. In der regulären Bundesligasaison hatten die Niners die Begegnungen gegen Berlin mit 90:101 und 79:84 verloren.