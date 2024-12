"Wir haben den Tabellenersten zu Gast, da könnte man ein Statement setzen und zeigen, dass wir zu unrecht so weit unten stehen", betonte Richter im Interview mit SPORT IM OSTEN. Nur ein Sieg gelang dem amtierenden Eurocup-Sieger von Cheftrainer Rodrigo Pastore in dieser Saison auf internationalem Parkett – Mitte Oktober das eminent wichtige 103:75 daheim gegen Benfica Lissabon. Die Sachsen müssen sich die Portugiesen vom Leib halten, um mindestens Rang drei in der Vierergruppe zu verteidigen und im Europapokal zu überwintern.