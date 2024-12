Der elfmalige deutsche Meister aus Berlin blickt auf eine bisher enttäuschende Saison zurück. In der Liga belegt Alba mit 4:6 Siegen nur Platz 14. Am vergangenen Wochenende sprang in Göttingen immerhin der erste Auswärtssieg in dieser Saison heraus. In der Euroleague ist das Team von Headcoach Israel Gonzalez dagegen weiter Schlusslicht. Gegen Real Madrid zeigte Alba am Donnerstag zwar eine ansprechende Leistung, kassierte dennoch die 15. Niederlage im 18. Spiel. Im BBL-Pokal war bereits im Viertelfinale gegen Bamberg Schluss.