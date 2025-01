Der Tabellenführer dominierte das erste Drittel. Dabei führte Dresden auch das Torschuss-Verhältnis von 12:5 klar an. Allerdings war Eispiraten Goalie Shilin nicht zu bezwingen. Zudem agierte die Defensive aufmerksam und diszipliniert. Nach vorn ging bei Crimmitschau allerdings wenig, es blieb bei Schüssen von der blauen Linie. Auch im Mitteldrittel drückten die Eislöwen weiter und schraubten das Torschussverhältnis nochmals in die Höhe (19:7). In der 26. Minute schlugen die Gastgeber dann eiskalt zu, als ein Schuss von Thomas zur Crimmitschauer Führung durchrutschte.

Bildrechte: IMAGO / Mario Jahn