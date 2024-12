Die Dresdner Eislöwen haben den dritten Sieg in Folge gefeiert. Beim Vorletzten aus Selb gab es nach turbulenten 60 Minuten am Ende ein 7:6 für die Sachsen. Bereits nach 29 Sekunden lagen die Eislöwen zurück, berappelten sich aber und drehten die Partie bis zur Drittelpause. Doch auch das 3:1 durch Tomas Andres brachte keine Ruhe, weil die Selber innerhalb von drei Minuten dreimal zuschlugen und mit 4:3 vorn lagen. Dresden schaffte noch den Ausgleich. Im Schlussabschnitt wechselte nochmal doppelt die Führung. Am Ende sorgen die Tore von Dane Fox und Mitch Wahl doch noch für den 7:6-Auswärtssieg.

Auch an Dresdens Cheftrainer Niklas Sundblad ging die Partie nicht spurlos vorüber: "Ich habe so etwas noch nie erlebt. (…) . Ich bin natürlich sehr froh über diesen Sieg. Was soll ich sagen? Ich war selber Stürmer. Da machen solche Spiele mit vielen Toren Spaß. Als Trainer macht es mit den defensiven Fehlern natürlich nicht so viel Spaß."