Dabei mussten die Eispiraten auf sechs Spieler verzichten, was erneut zu einer Umstellung des Aufgebotes führte. Geschadet hat es zu Beginn allerdings nicht. In einem umkämpften ersten Drittel mit spielerischen Vorteilen für die Gäste aus Oberschwaben war es Tobias Lindberg, der in der 19. Minute die Crimmitschauer Führung erzielte. Auch das mittlere Drittel war von der Defensive geprägt und endete torlos, so dass es mit einer denkbar knappen Führung für die Gastgeber ins letzte Drittel ging. Dort war es Adam Payerl kurz vor dem Ende (58.), der das Spiel mit seinem Treffer zum 1:1 in die Overtime schickte. Dort war es dann erneut Lindberg mit seinem zweiten Treffer des Abends (64.), der das Spiel zu Gunsten der Gastgeber entschied.