Die Dresdner Eislöwen haben sich wenige Tage nach der Overtime-Niederlage in eigener Halle gegen die Towerstars eindrucksvoll zurückgemeldet und die Ravensburger in deren Halle mit 5:3 (1:1, 1:1, 3:1) besiegt.

Dabei gestalteten beide Teams das Spiel bis zwei Minuten vor Schluss ausgeglichen, was sich auch auf dem Scoreboard widerspiegelte. Simon Karlsson eröffnete den Torreigen in der 14. Minute für Dresden, ehe Robbie Czarnik (17.) der Ausgleich gelang. Im mittleren Drittel waren es wieder die Gäste, die durch Andrew Yogan (35.) in Führung gingen, ehe Czarnik mit seinem zweiten Tor erneut auf Remis stellte (39.).