Dabei gelang den Eislöwen ein Start nach Maß. Johan Porsberger besorgte in der vierten Minute die Führung, die in der Folge allerdings nicht ausgebaut werden konnte. Christopher Fischer schaffte kurz vor Ende des ersten Drittels noch den Ausgleich, im zweiten Abschnitt brachten Brent Aubin (32.) und Zach Kaiser (33.) Bad Nauheim erstmals in Führung. Dresden mühte sich im Schlussabschnitt vergeblich, auch Travis Turnbulls Anschlusstreffer nach 56 Minuten sollte nur ein kurzes Strohfeuer sein - Julian Lautenschlager (57.) und Kevin Orendorz (58.) beseitigen kurz darauf auch die letzten Zweifel am Sieg.