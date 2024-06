Eishockey-Zweitligist Eispiraten Crimmitschau hat zur Spielzeit 2024/25 einen prominenten Neuzugang unter seine Fittiche genommen. Der 32-jährige Verteidiger Mirko Sacher wechselt von den Augsburger Panther aus der DEL an die Waldstraße. Das gaben die Westsachsen am Donnerstag bekannt.

Der in Freiburg geborene Mirko Sacher erlernte das Eishockeyspielen in seiner Heimatstadt, spielte dort bereits früh in der zweiten Liga und schaffte über die Schwenninger Wild Wings schließlich den Sprung in die DEL, in welcher der Abwehrmann außerdem für die Krefeld Pinguine und zuletzt für die Augsburger Panther auflief. Der Verteidiger, der 2019 für Deutschland auflief, trug zwischen 2015 und 2017 auch das Trikot der Dresdner Eislöwen. Für das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt, den EHC Freiburg und die Schwenninger Wild Wings absolvierte Sacher zusätzlich 331 Zweitligaspiele. Dabei gelangen im 38 Tore und 63 Assists.